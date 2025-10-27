L'Università di Firenze conferisce la laurea honoris causa a Roberto Bolle

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 della Scala di Milano, che ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose, tra le quali l’American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Balletto del Bol’šoj e del Mariinskij-Kirov, il Royal Ballet.

La cerimonia, a invito, si svolgerà domani, martedì 28 ottobre, in Aula magna (piazza San Marco, 4 – ore 10.30).

Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci, alla presenza del direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) Simone Magherini, del presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Giovanni Zago e della prorettrice alla didattica Ersilia Menesini.

La laudatio sarà tenuta da Benedetta Baldi, docente DILEF di Didattica delle lingue moderne.

La laurea – si legge nella motivazione – è conferita per “l’impegno appassionato nell’esaltare la capacità comunicativa della danza”, che ha reso Roberto Bolle “interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni, socialità” e gli ha attribuito “un ruolo centrale nel processo di crescita culturale e artistica del nostro paese”. Il riconoscimento gli è attribuito anche per sottolineare il “suo continuativo rapporto con Firenze”.

Al termine della mattinata, Roberto Bolle terrà una lectio magistralis dal titolo “Il corpo come linguaggio: esperienze, valori e visione di una vita plasmata dalla danza”.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube di Ateneo.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa