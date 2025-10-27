Ruba alcolici in un supermercato e aggredisce carabinieri, arrestato 30enne

Cronaca Pisa
È stato arrestato nel pomeriggio del 18 ottobre un cittadino extracomunitario di 30 anni, sorpreso a rubare sei bottiglie di bevande alcoliche in un supermercato del litorale pisano. All’arrivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, l’uomo ha tentato la fuga e opposto resistenza, ma è stato bloccato e arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.
Trattenuto in camera di sicurezza su disposizione della Procura di Pisa, l’uomo è comparso davanti al giudice il 20 ottobre: convalidato l’arresto, gli è stato imposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

