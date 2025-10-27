Screening oncologici: incontro informativo alla Casa della Salute di Galleno

Giovedì 30 ottobre, dalle ore 14 alle ore 16, la Casa della Salute di Galleno ospiterà una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori. Per l’occasione sarà presente un assistente sanitario che offrirà informazioni e consulenze personalizzate sui tre programmi di screening oncologici attivi: quello per il tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.

Durante il pomeriggio i cittadini potranno ricevere chiarimenti sulle modalità di esecuzione degli esami, sulle tempistiche e sui requisiti di partecipazione. Lo spazio sarà anche un momento utile per porre domande e ricevere risposte dirette da un professionista del settore.

Un’attenzione particolare sarà riservata allo screening del tumore del colon retto: chi si presenterà con la lettera di invito potrà infatti ritirare direttamente il kit per la raccolta del campione, facilitando così la partecipazione al programma di prevenzione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Castelfranco di Sotto, il Comune di Fucecchio e i medici di medicina generale, che hanno espresso la necessità di portare sempre più vicino ai cittadini le opportunità di prevenzione. L’evento è promosso dalla SOSD Attività di Assistenza Sanitaria di Empoli Prato Pistoia Valdinievole e dalla SOC Screening, nell’ambito della Campagna regionale “DiDiSI”, dedicata alla diffusione degli screening oncologici.

Gli screening rappresentano un pilastro fondamentale della prevenzione: consentono di individuare precocemente eventuali patologie tumorali, aumentando in modo significativo le possibilità di cura. Iniziative come quella di Galleno vogliono proprio promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, favorendo la partecipazione della popolazione ai programmi gratuiti messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale.

La prevenzione è un investimento sulla salute di tutti e momenti di incontro come questo sono un’occasione preziosa per informarsi, chiarire dubbi e aderire ai programmi di screening in modo consapevole.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

