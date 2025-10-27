Solidarietà alla famiglia dell'autista ucciso nell'assalto al pullman del Pistoia Basket: aperta raccolta fondi

Aperta una raccolta fondi in solidarietà alla famiglia di Raffaele Marianella, il 65enne che ha perso la vita nell'assalto al pullman che stava riportando a casa i tifosi biancorossi del Pistoia Basket dopo una partita a Rieti contro la Sebastiani Rieti, nella sera del 19 ottobre. Marianella, che si trovava sul mezzo come secondo autista, è stato colpito da un sasso lanciato contro il parabrezza e deceduto per le ferite riportate. Dopo aver lasciato spazio al dolore e al silenzio, oggi la società ha comunicato l'iniziativa solidale:

"Pistoia Basket 2000, in accordo con la famiglia Marianella, comunica che è stato aperto dai familiari di Raffaele uno specifico conto corrente riservato alle donazioni di chiunque voglia così esprimere la vicinanza e il sostegno per quanto tragicamente accaduto. Il codice Iban è il seguente: IT85J3608105138236864636884.

Il Club devolverà una parte dell’incasso del prossimo match casalingo previsto per domenica 2 novembre alle ore 20.45 vs la Flats Service Fortitudo Bologna e invita i tifosi biancorossi, così come gli Sponsor e tutti i Club di basket di Serie A, A2 e B, che in questi giorni hanno espresso direttamente o tramite apposite comunicazioni la propria solidarietà, a donare al fine di contribuire alle spese legali che la famiglia Marianella dovrà sostenere nei prossimi mesi indicando nel bonifico come causale "Insieme per Raffaele".

Alla partita in programma domenica prossima, su invito della società, saranno presenti i familiari di Raffaele, il Patron della Sebastiani Rieti Roberto Pietropaoli e il Presidente Joseph David, che ha deciso di tornare a Pistoia per esprimere personalmente la sua solidarietà alle vittime di un atto criminale".

Notizie correlate