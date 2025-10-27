SportingArno denuncia: "Giocatore e accompagnatori aggrediti all'uscita dell'impianto di Cambiano"

"Aggrediti giocatori e accompagnatori dell'Us Sporting Arno all'uscita dell'impianto di Cambiano". A denunciarlo è la società SportingArno nella serata di sabato 25 ottobre, dopo che nel pomeriggio alle 17.30 si era disputata la partita contro l'Asd Casenuove Gambassi 1990 al campo sportivo di Cambiano, Castelfiorentino. Il match, nel campionato Juniores under 19 provinciali, è finito 2-1 con la vittoria del Casenuove Gambassi.

Più tardi, tramite social, la squadra di Scandicci ha reso noto l'accaduto tramite un post a firma del presidente Marzio Niccolai. Secondo quanto riferito "quattro tifosi del Gambassi Case Nuove hanno preso a calci e pugni un nostro tesserato e alcuni accompagnatori. Ancora una volta un episodio vergognoso, si spera che la Federazione stessa prenda dei seri provvedimenti con la società vietando a queste persone di frequentare gli impianti sportivi e che lo stesso Gambassi Case Nuove intervenga per fermare tutto ciò".

Sarebbe successo all'esterno dell'impianto sportivo, come ha poi sottolineato lo stesso Niccolai su La Nazione, riferendo dell'aggressione all'uscita nel parcheggio del campo sportivo dove quattro o cinque persone sarebbero spuntate dal buio colpendo un calciatore e accompagnatori. In seguito i tesserati, sempre secondo il racconto, sarebbero anche stati seguiti per un tratto in auto. La società ha anche annunciato di valutare se rivolgersi alle forze dell'ordine.

Il Gambassi sui quotidiani locali ha replicato a quanto denunciato, riferendo di non essere a conoscenza dell'episodio comunque accaduto all'esterno del campo sportivo: "Non possiamo essere responsabili per ciò che succede fuori dall'impianto". Sempre su La Nazione, il presidente Tommaso Ciulli riferisce di aver appreso dell'episodio dallo stesso post su Facebook ed essersi immediatamente informato. Espressa solidarietà al presidente dell'altra squadra, dal Casenuove Gambassi è stato inoltre dichiarato di essere a disposizione qualora ci fossero approfondimenti.

