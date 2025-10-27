Dal Viminale stop alle trasferte per i tifosi del Pistoia Basket

Fino al 31 dicembre il settore ospiti degli impianti dove giocherà in trasferta il Pistoia Basket rimarrà chiuso; per quanto riguarda la Rsr Sebastiani Rieti la chiusura è valida fino a fine stagione, playoff e playout compresi. È stato disposto il divieto della vendita di biglietti per accedere agli stessi impianti sportivi nei confronti di persone residenti a Pistoia e a Rieti.

La decisione arriva dal Viminale con un provvedimento a firma del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il documento evidenzia che quanto accaduto il 19 ottobre scorso, durante l'incontro di Rieti-Pistoia al PalaSojuourner di Rieti, prima con tentativi di contatto tra le tifoserie poi con l'agguato al pullman dei tifosi pistoiesi costato la vita all'autista Raffaele Marianella, "determina gravi conseguenze sulla tutela dell'incolumità pubblica" e il "concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti".