Il Torretta Volley di Livorno espugna Fucecchio al tie-break: terza vittoria consecutiva per i labronici

Terza vittoria su tre gare per il Torretta Livorno, che continua la sua marcia perfetta in campionato imponendosi anche sul campo di Fucecchio al termine di una battaglia durata cinque set. Ancora una volta, come già accaduto nel turno precedente, i gialloneri hanno rimontato dall’1-2 dimostrando carattere, coesione e grande determinazione.

La gara è stata inizialmente segnata da diversi errori e da poca efficacia in attacco e a muro, mentre i padroni di casa hanno giocato una partita ordinata e concreta. I primi tre set si sono decisi ai vantaggi, a conferma dell’equilibrio in campo. Tellini, Costa e Riposati Luca hanno guidato la squadra nei momenti più delicati, mantenendo il Torretta agganciato al match.

La svolta è arrivata nel quarto set: Olmi e Melani hanno alzato il livello della ricezione e della difesa, Malacarne ha inciso di più al servizio e Marzana ha suonato la carica con due attacchi dal centro e un ace. Anche Galoppini e Riposati M. sono cresciuti, portando la gara al tie-break.

Nel quinto set non c’è stata storia: il Torretta ha preso subito il controllo e chiuso senza concedere spazio agli avversari. Riposati L. ha firmato due muri consecutivi, poi Malacarne, Costa e Galoppini hanno completato l’opera regalando ai labronici una vittoria meritata e applaudita dal pubblico presente.

“Siamo stati meno precisi e attenti del solito, ma la reazione nei momenti difficili è stata da vera squadra”, ha commentato a fine partita coach Orsolini. “Abbiamo sofferto il loro palleggiatore e il muro avversario, ma quando contava abbiamo mostrato carattere e compattezza”.

Il tabellino:

L. Riposati 22, M. Riposati (capitano) 17, Costa 15, Tellini 12, Marzana 6, Malacarne 4, Mattolini 3, A. Galoppini 3, F. Galoppini 2, Del Mastio, Gianassi, Bagnoli, Olmi (L1), Melani (L2).

Fonte: Torretta Volley - Ufficio Stampa

Notizie correlate