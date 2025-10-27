Una domenica gratis per i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi

Nella giornata del 2 novembre torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E.

Per le famiglie con bambini a Palazzo Vecchio sono in programma: Marzocco, il leone di Firenze, per scoprire la storia di questo famoso animale, e la visita animata Vita di corte, mentre al Museo Novecento sarà proposta l’attività Custodi del verde legata al Giardino delle Leopoldine all’interno del chiostro del museo.

Per i giovani e adulti sono in programma le visite ai Percorsi segreti di Palazzo Vecchio, nonché visite guidate agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Museo Stefano Bardini, MAD Murate Art District e Memoriale delle deportazioni.

A Palazzo Medici Riccardi sarà inoltre eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli.

Al Museo Novecento saranno visitabili le due grandi mostre: “La Città delle donne” di Lorenzo Bonechi e la nuova mostra “CENTOVENTI: Villa Romana 1905-2025”, a cura di Elena Agudio e Sergio Risaliti, con Mistura Allison e Eva Francioli. Sempre al Museo Novecento, i visitatori potranno accedere al Giardino delle Leopoldine nel chiostro, uno spazio naturale pensato per la sosta e la creatività, dove è possibile disegnare dal vivo richiedendo il materiale in biglietteria o sfogliare uno dei volumi disponibili nella nuova "Libreria Verde" del Museo.

A Palazzo Medici Riccardi sarà possibile visitare la mostra “Clemen Parrocchetti. Ironia Ribelle”, dedicata a un’artista vicina al movimento femminista italiano e autrice di un linguaggio originale, provocatorio e autentico.

Sempre a Palazzo Medici Riccardi, nelle Sale Fabiani, è visitabile fino a metà novembre la mostra "Gae Aulenti e la Toscana", dedicata alla grande architetta e designer, figura tra le più importanti e influenti del secolo breve.

Presso MAD Murate Art District sarà invece possibile partecipare ad una visita guidata alla mostra Jakkai Siributr. Cultura (im)materiale, prima personale dell’artista tessile in Europa che vede la collaborazione con il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, e con due comunità femminili del nostro territorio.

Infine, al Museo Stefano Bardini prosegue la mostra “Thomas Patch a Firenze. La memoria del Medioevo e del Rinascimento”, dedicata al pittore, incisore, mercante e conoscitore d’arte inglese a trecento anni dalla nascita.

Tornano infine anche le visite realizzate nell'ambito del progetto Amir, con due appuntamenti speciali in Santa Maria Novella e a Palazzo Vecchio.

Fonte: Ufficio stampa

