Use, Paluzzi sul derby: "Che emozione vincere così"

Ad entrare nei meccanismi della squadra ci ha messo poco. Claudio Paluzzi, romano classe 2005 arrivato a Empoli dopo le esperienze a Roseto e nel San Paolo Ostiense, si è calato subito bene dentro alla nuova realtà dimostrando che la fiducia riposta in lui da Luca Valentino è meritata. Ed anche sabato nel derby vinto con San Miniato, oltre ad una tripla in un momento fondamentale della gara, ha fatto vedere che il suo contributo alla squadra è molto importante.

“Anche se sono ancora giovane partite così strane qualcuna ne ho giocata - spiega – eravamo avanti di 30 all’intervallo, l’Etrusca è rientrata fino al meno 12 ma poi siamo stati bravi a gestirla e portarla in fondo. Fare partite del genere è prima di tutto emozionante visto che era un derby ed il palazzetto era pieno ma anche molto istruttivo. Sono partite che servono per crescere. La prima metà è stata la più bella. Siamo stati bravi ad imporre il nostro ritmo fin da subito prendendo un bel vantaggio. Sapevamo però che loro sono capaci di parziali importanti e si è visto ma la partita l’abbiamo ripresa vincendola con merito. Paura di perderla? Mai avuta. Anche nei momenti difficili abbiamo fatto vedere ottime cose ed è per questo che alla fine il risultato ci ha premiati”.

Quattro vittorie su cinque partite cosa vogliono dire? “Viviamo giornata per giornata – prosegue – ma non direi che siamo andati oltre le aspettative. Io entro in campo sempre per vincere e così fanno anche i miei compagni. Quindi non mi meraviglio di quanto abbiamo fatto fino ad oggi”.

“Sono molto felice della scelta che ho fatto – conclude Paluzzi – nell’Use mi trovo molto bene con i compagni e con tutto l’ambiente. Sabato abbiamo una partita difficile sul campo del Costone Siena dove cercheremo di confermare quanto di buono fatto fino ad oggi cercando di fare passi in avanti nel nostro percorso di crescita”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa