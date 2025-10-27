Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Dobbiamo capire che l'obiettivo è la salvezza"

Per ora è solo un campanello d’allarme, ma non va sottovalutato. In casa Use Rosa Scotti si riflette sulla seconda sconfitta consecutiva rimediata sabato scorso sul campo di Giussano in una partita che non pareva impossibile da portare a casa. Qualcosa però è evidentemente mancato e così, dopo quello con Cagliari, si registra un altro ko. “Era una gara difficile – spiega coach Alessio Cioni – giocavamo contro una squadra del nostro livello e, ai fini del risultato, hanno pesato le percentuali basse dal campo. Abbiamo sbagliato tanti tiri dalla media ed anche da sotto, mentre loro lì hanno avuto numero più alti con tiri più difficili dei nostri. In sintesi abbiamo fatto meno canestro di loro. Dal punto di vista difensivo, invece, ho visto passi in avanti come dimostrano i numeri”. “Cosa serve? – prosegue - più tranquillità da parte delle ragazze perché dobbiamo capire che siamo una squadra normale ed è quindi scontato che possiamo vincere solo se lottiamo fino in fondo. I risultati dicono che dobbiamo pensare alla salvezza, lo dice il budget e lo dice il rendimento della squadra anche per la qualità di gioco espresso. Quindi la mentalità deve essere di una squadra che si deve salvare: operaia, capace di lavorare in difesa come abbiamo fatto a Giussano, sfrontata nel prendersi qualche iniziativa e responsabilità in più, cose che Cagliari e Giussano hanno fatto contro di noi vincendo con merito. Se lo capiamo possiamo iniziare un campionato diverso”. La prima riprova già sabato alle 18 quando al Pala Sammontana arriverà Sanga Milano.

