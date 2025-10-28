Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Prosegue la scia positiva casalinga per i ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano, che difendono il proprio fortino e chiudono la pratica Gmv Ghezzano sul 79-70. Avvio in salita quello dei gialloblu, che pagano la poca aggressività difensiva tanto che gli ospiti scappano sul 15-24 al 10′. Nella seconda frazione l’Abc alza le barricate in difesa e ribalta l’inerzia: un parziale di 20-11 manda le squadre all’intervallo in perfetta parità (35-35). L’allungo castellano prosegue al rientro dagli spogliatoi, quando i gialloblu tengono alta l’intensità nelle retrovie trovando poi buone soluzioni offensive che, di fatto, permettono di scavare il break decisivo: 63-48 alla terza sirena. Un divario che l’Abc difende dagli assalti ospiti nella volata finale, brindando così al secondo successo stagionale.

Prossimo impegno lunedì 10 novembre alle 21 al PalaBetti contro l’Etrusca San Miniato.

Abc Castelfiorentino – Gmv Ghezzano 79-70

Tabellino: Garbetti 3, Ticciati 30, Baldi, Vallerani 8, Leti ne, Marchetti 20, Ciulli 8, Bini, Fiorentini ne, Kamberaj ne, Niccolini 3, Giglioli 7. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 15-24, 20-11, 28-13, 16-22

UNDER 17 REGIONALE

Avvio di stagione scoppiettante per i ragazzi di Alberto Ciampolini e Eraldo Mazzuca, che a Firenze sponda Baloncesto si impongono con un perentorio 55-74. A fare la differenza nel primo quarto è l’ottima difesa castellana, che si lascia sorprendere soltanto una volta nei primi dieci minuti (2-11 al 10′). Nel secondo quarto i gialloblu amministrano il vantaggio andando al riposo lungo sul +13 (14-27), divario che si allarga nella ripresa, quando gli attacchi si ergono a protagonisti e l’Abc scappa via, gestendo poi senza particolari problemi la volata finale.

Questa sera alle 18 esordio casalingo al PalaBetti contro il Costone Siena.

Baloncesto Firenze – Abc Castelfiorentino 55-74

Tabellino: Bufalini 12, Di Carlo 8, Faffi 6, Muoio 12, Paniccià 17, Di Vilio 6, Capuana 5, Bianchi 4, Capocchini 3, Anton 1. All. Ciampolini. Ass. Gozzi.

Parziali: 2-11, 12-16, 20-29, 21-18

UNDER 15 ECCELLENZA

Non arriva il primo acuto stagionale per i ragazzi di Eraldo Mazzuca e Alberto Ciampolini, che si arrendono 99-72 sul parquet della Pallacanestro Piombino. Gara tutta in salita quella dei gialloblu, che fin dall’avvio faticano a contenere gli attacchi locali toccando il -10 al primo riposo. La reazione castellana nella seconda frazione riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra all’intervallo (41-34), ma al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa girano nuovamente l’inerzia e scappano, amministrando infine la volata finale.

Prossimo impegno domenica 2 novembre alle 11:30 al PalaBetti contro la Pallacanestro Agliana.

Pallacanestro Piombino – Abc Castelfiorentino 99-72

Tabellino: Macchi, Nardi 1, Giovannoni 5, Bellesi, Mannocchi, Profeti 22, Gazzarrini, Scherillo 2, Faffi 1, Falorno, Muoio 23, Bertelli 17. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 24-14, 17-20, 31-21, 27-17

UNDER 13 REGIONALE

Secondo successo per i ragazzi di Giovanni Corbinelli e Tommaso Barlabà, che all’esordio casalingo fanno la voce grossa sulla Folgore Fucecchio: 82-32 il finale al PalaBetti. Gara subito indirizzata e sempre saldamente amministrata dai gialloblu, che scavano il solco già nei primi due quarti andando al riposo lungo sul 47-20. Nella seconda parte di gara la truppa castellana è brava a tenere alta la concentrazione, allungando così a dismisura fino all’ultima sirena.

Prossimo impegno domenica 2 novembre alle 9:30 sul parquet del Biancorosso Empoli.

Abc Castelfiorentino – Folgore Fucecchio 82-32

Sono scesi in campo: Costa, Poggesi, Fineschi, De Simone, Sordi, Lisi, Iorio, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 26-10, 21-10, 21-4, 14-8

UNDER 17 FEMMINILE

Altra gara difficile per le ragazze di Fulvio Cantini e Gianni Lazzeretti, che al debutto davanti al pubblico di casa cedono il passo alla Baloncesto Firenze per 32-80. Nonostante un match a senso unico, con le padrone di casa che accusano la maggiore esperienza delle fiorentine, emergono progressi rispetto alla gara inaugurale di Poggibonsi, ed è proprio su questo che le gialloblu dovranno adesso continuare a lavorare, così da proseguire il proprio percorso di crescita tecnica e personale.

Prossimo impegno domenica 9 novembre alle 11:30 sul parquet del Cmb Valdarno.

Gialloblu Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 32-80

Tabellino: Jahelezi N. 5, Dainelli 7, Hoxha 5, Antognotti 6, Mancini 4, Montanelli 5, Murati, Panzani, Jahelezi S., Latini. All. Cantini. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 5-19, 7-25, 8-20, 12-16

MINIBASKET

Sono stati gli Aquilotti Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli i grandi protagonisti del weekend gialloblu, impegnati per l’intero fine settimana nel Memorial “Sergio Torrini” promosso dal Basket Valdisieve. Due vittorie e tre sconfitte il ruolino di marcia della truppa castellana, che ha chiuso la manifestazione al 10° posto: un’esperienza importante sia dentro che fuori dal campo, per la quale ringraziamo la società di casa per l’invito e l’ospitalità.

Domenica di grande festa anche per gli Scoiattoli Big 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, che hanno preso parte al torneo 3c3 organizzato dal Basket Calcinaia, mentre gli Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani hanno ospitato i pari età dell’Use Empoli per un’amichevole casalinga.

