Alluvione 2023, il sindaco di Montemurlo chiede alla Protezione Civile la proroga per i contributi

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha scritto al capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, per chiedere formalmente la proroga del termine, fissato al 7 novembre 2025, dell’ordinanza (n. 1158 del 29 agosto 2025) per la presentazione delle domande di contributo per i danni subiti a seguito dell’evento meteorologico verificatosi nel novembre 2023. Calamai ha sollecitato il capo dipartimento Ciciliano affinché conceda un differimento del termine di ulteriori 60 giorni per garantire a tutti i cittadini la possibilità di predisporre in maniera completa la documentazione necessaria.

"Purtroppo tante famiglie e attività economiche stanno ancora fronteggiando le conseguenze delle difficoltà derivanti dall’emergenza, che hanno inevitabilmente rallentato la capacità di adempiere alle richieste contenute nell’ordinanza nei tempi previsti. – spiega il sindaco Calamai- In particolare, la necessità di acquisire una perizia asseverata comporta ulteriori tempi tecnici e organizzativi che molti cittadini non riescono a rispettare nell’attuale scadenza. Una proroga di 60 giorni costituirebbe dunque un supporto concreto per agevolare la piena partecipazione dei soggetti interessati, assicurando un’istruttoria completa e inclusiva, e consentendo una gestione più ordinata delle pratiche da parte degli uffici comunali e regionali". Calamai ha inoltre scritto al presidente Eugenio Giani, affinché la Regione Toscana possa farsi parte attiva presso il Capo del Dipartimento della Protezione Civile per valutare tutte le possibilità utili a prorogare il termine del 7 novembre, così da consentire ai cittadini di presentare le proprie domande di rimborso.

Lo scorso 30 settembre è scaduto il termine per i cittadini per la presentazione delle pratiche per la richiesta del contributo statale dell’immediato sostegno da 5 mila euro. Ora il Comune di Montemurlo ha tempo fino al prossimo 31 dicembre per verificare i documenti presentati, chiedere ai cittadini eventuali integrazioni alle pratiche e chiudere le varie istanze. "Il prossimo 2 novembre ricorre l’anniversario dell’alluvione del 2023- conclude il sindaco Calamai- e come amministrazione comunale alle ore 11, insieme alle associazioni e ai cittadini, saremo al cippo collocato ai giardini in memoria delle vittime dell’alluvione in via Riva a Bagnolo per ricordare e continuare a chiedere interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio. In questi 24 mesi l’impegno del Comune di Montemurlo è sempre stato massimo ed anche in questo caso vogliamo essere concretamente vicini alle difficoltà dei cittadini nella richiesta dei contributi del Dipartimento nazionale di protezione civile".