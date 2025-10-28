Aoup, 56 donazioni di sangue grazie ai militari della Folgore

Negli ultimi mesi, da agosto a tutto ottobre, 56 militari suddivisi fra il Centro addestramento paracadutismo di stanza a Pisa in via di Gello (Caserma Gamerra) e il Reggimento logistico Folgore di stanza in via Aurelia nord (caserma Bechi Luserna), hanno donato sangue ed emocomponenti aI Centro trasfusionale dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup. Un gesto che prova anche stavolta, come avviene sistematicamente e periodicamente, il grande senso civico e solidaristico che caratterizza i militari dell'Esercito e che completa appieno lo spirito della loro missione a servizio della comunità.

L’Aoup ringrazia vivamente i componenti di entrambe le caserme, le associazioni e tutti i donatori per il loro prezioso contributo nei confronti dell’ospedale, dove il sangue serve quotidianamente per garantire le migliori cure ai pazienti ricoverati.

Si ricorda che si può donare al presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, ingresso C, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione (anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17). E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa

