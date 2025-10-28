Oltre tremila borse false alla periferia di Firenze: sequestri e denunce

Alle porte di Firenze la guardia di finanza ha scoperto un punto vendita che commercializzava accessori di moda contraffatti, anche se apparentemente regolari. Sono state trovate duecentodieci borse riportanti marchi di griffe note, tutte false.

Da lì i finanzieri sono riusciti a risalire alla 'fonte di approvvigionamento', una pelletteria alla periferia di Firenze, dove sono stati trovati altri tremila articoli simili.

Il sequestro delle fiamme gialle è stato di oltre tremiladuecento borse con loghi contraffatti, che riproducevano in tutto e per tutto quelli di maison internazionali del lusso.

Sia il commerciante al dettaglio sia il fornitore, entrambi di origini straniera, sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Sono tuttora in corso approfondimenti per accertare ulteriori responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera distributiva.