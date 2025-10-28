Bottiglie contro le auto e danni ai cassonetti, arrestati due giovani

Avrebbero lanciato bottiglie di vetro contro le auto in transito e danneggiato alcuni cassonetti dell’immondizia. Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Figline e Incisa Valdarno dopo aver manifestato comportamenti potenzialmente pericolosi alle 22 di giovedì 23 ottobre.

Controllati dai militari, i due - visibilmente alterati dall'alcol - avrebbero cercato di divincolarsi, dapprima "inveendo con frasi oltraggiose e minacciose", poi - stando ai carabinieri, avrebbero opposto "resistenza al fine di non farsi identificare e tentando ripetutamente di darsi alla fuga".

I due sono stati fermati e arrestati: uno è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, l'altro (già noto alle forze dell'ordine) alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Figline e Incisa Valdarno con obbligo di permanenza notturna presso l’abitazione.