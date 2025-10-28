Camion incastrato nel sottopassaggio della stazione a Empoli: traffico ristabilito

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La Polizia Municipale ha rapidamente rimosso il mezzo e la circolazione è tornata regolare

A Empoli è successo ancora una volta: un camion è rimasto incastrato nel sottopassaggio in zona stazione, tra via Fabiani e via dei Cappuccini. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 28 ottobre 2025, quando il mezzo, calcolando male le misure, è rimasto bloccato.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Municipale che, durante le operazioni di rimozione del camion, hanno istituito il senso unico alternato. Dal punto di vista viabilistico non si sono registrate criticità e non ci sono stati danni né al sottopasso né al mezzo.

Nel giro di pochi minuti il camion è stato rimosso e la circolazione ha ripreso regolarmente.

Niccolò Banchi

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
28 Ottobre 2025

Sostegno a famiglie e adolescenti, tra Empolese e Cuoio gli appuntamenti a "La Mongolfiera"

Un sostegno alla genitorialità, e ai rapporti talvolta problematici tra genitori e figli. Ma anche uno sportello di ascolto dedicato, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. È [...]

Empoli
Attualità
28 Ottobre 2025

Empoli Città del Natale, l'Associazione Centro Storico partner per l'organizzazione dei prossimi 4 anni

Con la determinazione 1516 del 28 ottobre 2025 è stato ufficializzato il nome del partner per la co-progettazione atipica e realizzazione di eventi di animazione commerciale nel centro storico e [...]

Empoli
Attualità
28 Ottobre 2025

Al San Giuseppe un ambulatorio per i disturbi neurologici funzionali

Nasce all’ospedale San Giuseppe di Empoli un ambulatorio dedicato ai disturbi neurologici funzionali, tutti quei disturbi, cioè, che provocano problemi nella funzione del sistema nervoso, pur escludendo il medico la presenza [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina