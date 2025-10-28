Camion incastrato nel sottopassaggio della stazione a Empoli: traffico ristabilito

A Empoli è successo ancora una volta: un camion è rimasto incastrato nel sottopassaggio in zona stazione, tra via Fabiani e via dei Cappuccini. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 28 ottobre 2025, quando il mezzo, calcolando male le misure, è rimasto bloccato.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Municipale che, durante le operazioni di rimozione del camion, hanno istituito il senso unico alternato. Dal punto di vista viabilistico non si sono registrate criticità e non ci sono stati danni né al sottopasso né al mezzo.

Nel giro di pochi minuti il camion è stato rimosso e la circolazione ha ripreso regolarmente.

Niccolò Banchi

