Canottieri Limite, titolo italiano nel Due Senza U17 maschile

Importante affermazione per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni ai Campionati Italiani di Gran Fondo svoltisi domenica 26 ottobre a Pisa, lungo il suggestivo Canale dei Navicelli. A distinguersi è stato l’equipaggio composto da Matteo L’Ala e Mattia Carboncini, che ha conquistato il titolo italiano nella specialità del Due Senza Under 17 maschile, al termine di una prova di grande determinazione e qualità tecnica e confermandosi nella specialità che li aveva già visti sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani regolamentari, che si disputano sui 2.000 metri.

Le regate di Gran Fondo, disputate sulla distanza di 6.000 metri, rappresentano una delle principali occasioni di confronto per il canottaggio nazionale nel periodo autunno-inverno, e si contraddistinguono per l’alto livello tecnico e per le condizioni di gara spesso impegnative.

L’edizione 2025 del Campionato Italiano di Gran Fondo per singoli e due senza di Pisa ha visto la partecipazione di oltre 300 equipaggi, in rappresentanza di numerose società provenienti da tutta Italia. Il successo dell’equipaggio biancoblu è motivo di orgoglio per la società, a conferma del lavoro costante e della qualità della preparazione nel settore giovanile.

Con Mattia e Matteo in gara anche le compagne Emma Luchetti e Rebecca Lensi che hanno chiuso la finale del 2- U17 all’ottavo posto, seguite da Giorgia Piroddi e Irene Coresti tredicesime.

Borlenghi, in 2- under 19 ha conquistato un bronzo insieme a Martino Cappagli del Sampierdarenesi, mentre tra i giovanissimi Vittoria Ancillotti, Giulia Faggioli e Marta Lensi sono arrivate 4º con Gaia Cancellieri della Canottieri Billi sul 4x Cadette. Nella stessa specialità maschile Andrea Pelella, Duccio Cianti, Luca Cassettari e Andrea Ginori hanno chiuso al 6º posto, mentre Alessandro Arfaioli e Gioele Bucci con la Vigili del Fuoco Billi hanno centrato il 4º posto nel 4x Allievi C maschile.

