Casentino, crisi della Manifattura del Panno: Regione chiede il ritiro dei licenziamenti

La Regione Toscana c’è come sempre, accanto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, e Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, preannuncia la convocazione del tavolo regionale per la nuova crisi che investe la Manifattura del panno del Casentino.

“Chiediamo di ritirare i licenziamenti e di aprire alla possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali – dichiara Fabiani -; la Manifattura deve predisporre un piano industriale che guardi al rilancio del panno, misurandosi con le difficoltà sul terreno”.

Per Fabiani “serve un’operazione verità che dica con trasparenza quali problemi determinano questa situazione. Noi ci siamo, abbiamo già convocato il tavolo regionale e siamo pronti a dare una mano, come abbiamo fatto in questi anni con il supporto prezioso delle organizzazioni sindacali: abbiamo intercettato potenziali investitori e creato i presupposti per un lavoro di gruppo da parte delle aziende della filiera, chiamate in maniera consapevole a far parte della partita e della risoluzione della crisi. Ma se nessuna di queste strade si è concretizzata serve uno sforzo da parte dell’azienda”.

Fonte: Regione Toscana