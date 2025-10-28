Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli, ecco di cosa si discuterà

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 30 ottobre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite il canale YouTube

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione da parte del Sindaco del nuovo componente della Giunta Comunale;

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sulla regolarità delle dimensioni dei rallentatori del traffico che insistono tra la rotatoria tra Piazza Caduti nei Lager, Viale del cimitero e Via Montelupo, nella Piazza Caduti nei Lager e relativa segnaletica;

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito ai ristori retroattivi e compensativi per le attività economiche danneggiate o che subiranno danni dai lavori di rigenerazione urbana in Via Roma, Via Sonnino, incrocio “Quattro Strade” e aree limitrofe (Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli);

6. Mozione presentata congiuntamente dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli e dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti ad oggetto: sostegno alle aziende agricole locali e contrasto alle politiche dei dazi degli Stati Uniti verso il vino e i prodotti italiani;

7. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al Disegno di Legge del Ministro Valditara relativo al consenso informato per i progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole;

8. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla tutela della libertà di stampa quale diritto fondamentale sancito dalla Costituzione;

9. Proroga della convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace di Empoli;

10. Lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra il capoluogo e il Centro per la Cultura del territorio "I Lecci" (cup e51b220018300001). Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi art. 6 allegato i.7 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

11. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

