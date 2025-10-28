Empoli avrà il suo Palio delle Contrade: approvata mozione del Centrodestra per Empoli

Attualità Empoli
Grande soddisfazione da parte del consigliere comunale Gabriele Chiavacci, vice capogruppo del Centrodestra per Empoli e vicepresidente della Seconda Commissione Ambiente e Territorio, promotore e padre dell’iniziativa che ha portato il Consiglio Comunale di Empoli ad approvare all’unanimità la mozione per la valorizzazione delle tradizioni popolari, sportive e culturali attraverso il ritorno del Palio delle Contrade.

Un’idea di un torneo empolese inteso non solo come manifestazione sportiva o rievocativa, ma come strumento di coesione sociale, di valorizzazione del territorio e di identità collettiva.

"Esprimo grande soddisfazione per il voto unanime del Consiglio - ha dichiarato Chiavacci -. È un segnale importante, che dimostra come quando si lavora con spirito costruttivo, per il bene della città, le differenze politiche possono lasciare spazio all’interesse comune. Il Palio delle Contrade è parte della nostra storia e della nostra identità, e oggi abbiamo posto le basi per farlo tornare a vivere con rinnovato entusiasmo. Sarà un’occasione per i più giovani di avvicinarsi alle nostre tradizioni e per gli adulti di ritrovare il senso autentico dell’appartenenza empolese".

Il progetto punta a riportare a Empoli un evento capace di coinvolgere cittadini di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, offrendo momenti di sport, divertimento e condivisione. Un appuntamento pensato per unire le generazioni e valorizzare la cultura empolese in tutte le sue forme, così come promesso nel programma elettorale delle liste Centrodestra per Empoli e La Mia Empoli per le comunali 2024.

"Il Palio sarà l’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, di gareggiare con rispetto e di sentirsi parte di una comunità viva e orgogliosa delle proprie radici. Daremo più contenuti al contenitore della rievocazione storica, anche con il recupero del calcio a 5 e basket 3x3 tra rioni e altre iniziative", ha affermato il capogruppo del Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti.

"Con l’approvazione della mozione, il Consiglio Comunale di Empoli dà dunque il via libera a un percorso che riporterà il Palio delle Contrade tra gli eventi centrali della vita cittadina, come espressione autentica di sport, tradizione e partecipazione. Un’iniziativa che si pone anche come strumento per contrastare il disagio giovanile, l’emarginazione sociale e per valorizzare le frazioni e l’identità empolese".

