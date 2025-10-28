Empoli dice no a dogsharing e alla via per Ramelli, sì al Palio: le votazioni in Consiglio

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito lunedì 27 ottobre 2025, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli. Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

8 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027. Secondo aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

9 Programma triennale opere pubbliche 2025-2026-2027 elenco annuale 2025 - 2^ variazione per le annualità; 2025-2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

10 Proroga convenzione per la gestione in forma associata del giudice di pace di Empoli. Il punto è stato approvato all'unanimità

11 Rinnovo affidamento gestione servizio farmaceutico del Comune di Empoli per il quinquennio 2026-2030. Il punto è stato approvato all'unanimità

12 Regolamento della Consulta comunale degli studenti delle scuole superiori di Empoli - approvazione modifiche. Il punto è stato approvato all'unanimità

13 Declassamento e conseguente sdemanializzazione di una porzione della strada vicinale di uso pubblico denominata “via Maremmana i tratto”, all’altezza dei civici 12 e 16, e classificazione della porzione sostitutiva. Il punto è stato approvato all'unanimità.

14 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 6 del 28/05/2025. approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

15 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 7 del 11/06/2025. approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

16 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 8 del 23/07/2025. approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

17 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 9 del 27/08/2025. approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

20 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per istituzione del “Palio delle Contrade” – torneo cittadino sportivo e culturale per la promozione della coesione sociale, dello sport e delle tradizioni locali. Il punto è stato approvato all'unanimità con emendamento della maggioranza.

21 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una strada, piazza o luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S

22 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per valorizzazione del canile e del gattile comunale di Empoli attraverso progetti innovativi di dogsharing e catsharing ispirati al modello Hundelieb. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S

