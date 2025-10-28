Sorprese a rubare in centro, fermate due 'pickpockets' a Firenze

Nuove pickpockets in centro a Firenze. Due donne di 32 e 25 anni sono state arrestate dai carabinieri dopo un tentato furto in via Por Santa Maria nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre.

Le due, entrambe senza fissa dimora, sono state beccate mentre tentavano di prendere il contenuto dello zaino di una turista polacca, che passeggiava ignara per Firenze.

I carabinieri hanno visto che una delle donne faceva da palo, l'altra invece inseriva le mani nello zaino con l'intenzione di prendere il portafogli. L'intervento dei militari ha evitato guai peggiori. Le due donne sono state arrestate e sottoposte al divieto di dimora nel Comune di Firenze.