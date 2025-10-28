Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, le celebrazioni a Empoli

Una città che non ha mai dimenticato (e mai lo farà) le sue pagine di storia, che ogni anno continua a onorare i caduti di tutte le guerre, celebrandoli nei luoghi, intitolando vie, spazi urbani, restaurando targhe che ricordano persone che non ci sono più. E lo farà martedì 4 novembre 2025 nella ricorrenza del “Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

Le celebrazioni cominceranno con la santa messa nella Chiesa della Madonna del Pozzo, officiata dal proposto don Guido Engels e proseguiranno con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria dove si erge fiera la Statua Alata.

Alla mattinata saranno presenti il sindaco del Comune di Empoli, rappresentanti della Giunta, del Consiglio comunale, autorità civili e militari.

