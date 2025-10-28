Guasto idrico nel comune di Poggibonsi, ci sono mancanze d'acqua

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, oggi martedì 28 ottobre, sono in corso mancanze d’acqua a Staggia Senese.

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad effettuare l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 17, sarà accompagnato da fenomeni di torbidità destinati tuttavia ad esaurirsi rapidamente.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

