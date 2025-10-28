Halloween a San Miniato, il 31 ottobre torna la pedonalizzazione del centro storico

In occasione della notte di halloween, il 31 ottobre, anche quest'anno verrà realizzata la pedonalizzazione in centro storico, dalle 16 alle 21, mentre dalle 22 sarà attiva regolarmente la Ztl fino alle 5. “Visto il successo dell'anno scorso quando tanti bambini, bambine e famiglie si sono riversati in strada per festeggiare questa ricorrenza, abbiamo deciso di chiudere le strade al traffico anche quest'anno – spiegano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. E’ una questione di sicurezza, che per noi resta la prima tutela da garantire. Sappiamo che ci saranno feste ed eventi in centro, per questo abbiamo ritenuto di chiudere al traffico, in modo da consentire lo svolgimento del consueto giro di casa in casa da parte dei bambini e delle bambine”.

L’area pedonalizzata è quella che dalla piazzetta del Fondo arriva fino a piazza Grifoni, passando per via Conti, piazza del Popolo, via Ser Ridolfo e via IV Novembre. Transitando da La Scala, tramite via sanminiatese, via Erti e via Fontevivo si accede al parcheggio di Fonti alle Fate e piazza Dante, mentre arrivando da San Miniato Basso, da via Moro, non sarà possibile accedere al centro storico e al parcheggio di Palazzo Grifoni e non sarà consentito il transito in via Roma, via Dalmazia e per la Valdegola. Salendo da La Catena e dalla Valdegola sarà possibile accedere al parcheggio di piazza Benvenuti, Palazzo Grifoni e via Fornace Vecchia.

“La pedonalizzazione in un giorno feriale può comportare dei disagi, ne siamo consapevole – concludono gli amministratori -; chiediamo per questo collaborazione e pazienza a chi dovrà recarsi in centro storico nel pomeriggio di venerdì, certi che qualche ora di svago per i più piccoli, in sicurezza, sia comunque la scelta migliore per tutti”.

Eccezionalmente, nei giorni 1 e 2 novembre, per la commemorazione dei defunti, la ZTL nel centro storico di San Miniato sarà sospesa dalle 16 alle 21, per consentire una migliore circolazione in vista dell'accesso al cimitero comunale. Dalle 22 alle 5 i varchi entreranno regolarmente in funzione.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa