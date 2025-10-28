Intrusione notturna all’Enriques di Castelfiorentino, danni e muri imbrattati

Muri imbrattati e estintori aperti. Questo il bilancio di un’intrusione, da parte di ignoti, all’istituto Enriques di Castelfiorentino avvenuta nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre. Da quanto si apprende l’ingresso all’interno della struttura sarebbe avvenuto dal padiglione C, che si sviluppa su due piani. La notizia è riportata da Repubblica Firenze.

Sembra che durante l’intrusione siano stati aperti degli estintori nei corridoi, oltre a distributori automatici danneggiati e scritte sui muri. Tra queste, sempre secondo quanto emerso, anche delle frasi pro Pal.

Sempre la notte scorsa, a Sesto Fiorentino, sono apparse due svastiche su uno striscione per la Palestina affisso davanti al Liceo artistico e realizzato dagli studenti (qui la notizia).

