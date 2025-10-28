La Scuola Superiore Sant’Anna conferisce il PhD Honoris Causa in 'Health Science' per Don Dante Carraro di Medici con l’Africa Cuamm

La storia di Don Dante Carraro è quella di un medico sacerdote che ha scelto di trasformare la cura in una missione, portando speranza, competenza e solidarietà in quelle parti del mondo dove la vita è più vulnerabile. Oggi, il suo impegno diventa esempio accademico grazie al conferimento del diploma di Philosophiae Doctor honoris causa in “Health Science, Technology and Management” che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha deciso di attribuire al Direttore di Medici con l’Africa Cuamm per il suo contributo alla salute globale e alla dignità delle persone. La cerimonia di conferimento è in programma giovedì 30 ottobre a partire dalle ore 10 presso l’Aula Magna della Scuola Sant’Anna.

Don Dante Carraro e Medici con l’Africa Cuamm: una vita per la cooperazione sanitaria internazionale

Don Dante Carraro si è laureato in Medicina presso l’Università di Padova e nel 1987 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia. Ordinato sacerdote nel 1991, pochi anni dopo incrocia la sua strada con Medici con l’Africa Cuamm, organizzazione non governativa impegnata nella promozione e nella tutela della salute delle popolazioni africane e nella formazione di medici e infermieri locali. Dal 1994 al 2008 copre la carica di vicedirettore del Cuamm e, dal 2008, ne diviene Direttore. Nel 2020, Don Dante Carraro ha ottenuto l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Medici con l’Africa Cuamm opera oggi in nove paesi dell’Africa subsahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Costa d’Avorio) con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute e di promuovere un atteggiamento positivo e solidale nel continente africano.

La collaborazione tra Don Dante Carraro e la Scuola Superiore Sant’Anna prosegue già da qualche anno con alcune iniziative promosse nell’ambito del progetto Africa Connect, l’iniziativa della Scuola Sant’Anna per contribuire allo sviluppo inclusivo e sostenibile dell’enorme potenziale del continente. Don Dante Carraro partecipò anche all’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024, che si svolse al Teatro Verdi di Pisa nel dicembre del 2023.

Il programma della cerimonia

La cerimonia di conferimento avrà inizio con i saluti e l’introduzione del Prof. Michele Emdin, Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Successivamente la Prof.ssa Milena Vainieri, Coordinatrice del PhD in Health Science, Technology and Management, leggerà la motivazione che ha portato al conferimento del PhD Honoris Causa a Don Dante Carraro.

La Laudatio “Medicina e ricerca in Africa: la sfida del con” sarà affidata al Prof. Alberto Mantovani, Presidente Fondazione Humanitas per la Ricerca. Dopo la consegna del diploma ad opera del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello, è in programma la Lectio Magistralis di Don Dante Carraro sul tema “Ricerca operativa e innovazione frugale: con l’Africa, per il futuro di tutti”.

Le dichiarazioni

“È per me un grande onore ricevere questo PhD dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che dedico ed estendo ai tanti medici e collaboratori che ogni giorno, con il Cuamm, si prendono cura della salute dei più fragili in Africa, da 75 anni. Ma questo riconoscimento è soprattutto per i tanti colleghi africani che, con pochissime risorse, tanta tenacia e resilienza, continuano a fare la propria parte per le loro comunità. Sono loro che, nonostante le guerre e i conflitti, nonostante i tagli e l'abbandono da parte delle grandi potenze, resistono con coraggio e senza paura, coltivando la fiducia nel futuro. È al loro fianco, ‘con l'Africa’, che come Cuamm, camminiamo e ci impegniamo per trovare soluzioni e risposte, con professionalità e competenza, perché siamo profondamente convinti che una medicina per i poveri, non deve essere una medicina povera” spiega Don Dante Carraro.

“Oltre al suo impegno infaticabile in termini umani e sociali che ha caratterizzato la sua vita a favore e con l’Africa, ricordo che Don Dante ha attivato il Master in emergenze pediatriche e neonatali per medici, pediatri, infermiere e ostetriche mozambicani in collaborazione con l’Università di Padova, ha fornito sostegno a sei scuole di formazione per infermiere e ostetriche in cinque paesi Africani e ha condotto un’attività scientifica di pregio che ha portato alla pubblicazione di oltre 200 lavori scientifici sui temi tra gli altri della salute materno-infantile, delle malattie infettive e tropicali, della nutrizione, della copertura sanitaria universale” dichiara Michele Emdin, coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare Health Science.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa