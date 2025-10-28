Dà un pugno a una donna in un locale, 44enne arrestato

Un 44enne è stato arrestato a Fornacette (Calcinaia) per resistenza, lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e lesioni su una donna.

L'intervento è scattato intorno alle 2 del 19 ottobre in un bar, a seguito di una segnalazione per musica ad alto volume. Giunti sul posto, i militari sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di aver subito il furto dei propri occhiali, indicando il 44enne come presunto autore. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha reagito alle accuse con estrema violenza, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti della donna.

Dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri, è stato accompagnato all'esterno. Durante le operazioni di contenimento, il 44enne è riuscito a divincolarsi, colpendo un militare alla spalla destra e sferrando un pugno al volto della donna che era ancora presente. I carabinieri lo hanno arrestato.