Regionali, Giani: "Formazione della nuova giunta prospettiva ancora lunga"

Politica e Opinioni Toscana
Per la formazione della nuova giunta regionale “noi andiamo a una prospettiva che è ancora abbastanza lunga, e quindi non ci sono novità”, ha dichiarato Eugenio Giani, presidente rieletto della Toscana, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

Riguardo alla proclamazione degli eletti, Giani ha precisato che “dipende dalla corte di appello: di conseguenza io sono pronto ad attivarmi secondo la sequela della legge nel momento in cui arriva la proclamazione da parte della corte di appello”.

