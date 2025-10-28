Il Rotary Club Empoli ospita l’avv. Riccardo Giani: focus sul Tribunale Amministrativo Regionale

Giovedì 16 Ottobre si è svolta presso il Ristorante Cucina S. Andrea la tradizionale conviviale del Rotary Club Empoli con un ospite d’eccezione, l'avv. Riccardo Giani che ha tenuto una relazione sulle funzioni del Tribunale amministrativo regionale, di cui è presidente di sezione. Il presidente del Rotary, Giovanni Calugi, ha dato l’avvio alla serata presentando i numerosi ospiti, in gran parte avvocati, dato l’argomento della relazione. Fra questi presente anche il vicesindaco dr. Nedo Mennuti

Il dott. Giani ha trattato l’argomento con grande competenza e chiarezza: ha iniziato dalla nascita del T.A.R. della Toscana (Tribunale amministrativo regionale) avvenuta nel 1971, entrando poi in funzione il 1° Gennaio 1974, insieme agli altri T.A.R. Questa istituzione, ha spiegato, deriva da una legge, che ha riformato il sistema della giustizia amministrativa in Italia, istituendo i Tribunali amministrativi regionali come organi di primo grado.

Si è poi soffermato sulle funzioni che competono al tribunale: in pratica esso è l’organo giurisdizionale di primo grado competente in materia di giustizia amministrativa nella regione Toscana ed ha il compito di garantire la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, nei limiti e secondo le forme previste dal diritto amministrativo e dal codice del processo amministrativo.

La relazione molto apprezzata dai presenti, ha suscitato un vivace dibattito con domande, soprattutto degli avvocati presenti, che hanno ottenuto puntuali ed esaurienti risposte da parte dell’oratore. Il presidente Giovanni Calugi si è dichiarato ampiamente soddisfatto della riuscita della serata, facendo i meritati complimenti al relatore per la brillante esposizione.

Fonte: Ufficio stampa