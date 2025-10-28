Compaiono scritte No Vax sui muri del cimitero di Fucecchio

Attacco no vax al cimitero di Fucecchio. In zona Le Botteghe, dove si trova il cimitero comunale, sono apparse scritte contro i vaccini. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre.

"All’alba di stamani ci siamo purtroppo svegliati con questi gravi vandalismi al cimitero comunale de Le Botteghe, tra l’altro a poche ore dalla festività di Ognissanti e dalla commemorazione dei defunti: l’amministrazione comunale – che condanna il gesto senza se e senza ma – provvederà a far rimuovere queste scritte e a sporgere denuncia affinché si giunga a individuare i responsabili" scrivono dal Comune di Fucecchio.

