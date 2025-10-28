Compaiono scritte No Vax sui muri del cimitero di Fucecchio

Attacco no vax al cimitero di Fucecchio. In zona Le Botteghe, dove si trova il cimitero comunale, sono apparse scritte contro i vaccini. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre.
"All’alba di stamani ci siamo purtroppo svegliati con questi gravi vandalismi al cimitero comunale de Le Botteghe, tra l’altro a poche ore dalla festività di Ognissanti e dalla commemorazione dei defunti: l’amministrazione comunale – che condanna il gesto senza se e senza ma – provvederà a far rimuovere queste scritte e a sporgere denuncia affinché si giunga a individuare i responsabili" scrivono dal Comune di Fucecchio.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Fucecchio
Fucecchio
Cronaca
24 Ottobre 2025
Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Firenze ha condotto una serie di controlli nel settore agricolo della provincia, concentrandosi sulle cosiddette “ditte senza terra”, cioè quelle che forniscono manodopera [...]
Empolese Valdelsa
Cronaca
22 Ottobre 2025
Prosegue l’ondata di maltempo che da mercoledì sta interessando la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino che conferma e in parte estende le [...]
Empolese Valdelsa
Cronaca
20 Ottobre 2025
La Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valida per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa dalla [...]
<< Indietro