Ragazzo di sedici anni pestato di fronte a scuola

Un ragazzo di sedici anni è stato picchiato di fronte a scuola nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre. È accaduto a Prato, in via di Reggiana, nei pressi dell'ingresso dell'Istituto Datini.

Il giovane, di origini cinesi, era di fronte a scuola verso le 16. Un gruppetto di coetanei, cinque o sei, si sarebbe avvicinato e lo avrebbe iniziato a colpire, sotto gli occhi di molti presenti.

I testimoni hanno chiamato il 118, sul posto è arrivata l'ambulanza che ha portato il sedicenne in codice giallo all'ospedale pratese. Il ragazzo aveva subito un trauma alla testa.

Presenti di fronte all'istituto anche gli agenti di polizia ma gli aggressori si erano già dileguati.