Si rompe una gamba sventando una rapina, la solidarietà di Cordone (Lega)

"Desidero esprimere la nostra piena solidarietà a quel coraggioso cittadino di Cerreto Guidi che purtroppo nel tardo pomeriggio dello scorso sabato, si è rotto una gamba nel tentativo di sventare una rapina alla Coop di via Vittorio Veneto. Questo signore per il senso civico che ha dimostrato a difesa della propria Comunità, merita un encomio solenne. La nostra solidarietà si allarga anche alla cassiera del supermercato che ha vissuto momenti di grave pericolo. Ben lungi dal voler strumentalizzare la vicenda, riteniamo che detto episodio di criminalità (e diciamo che nel male, è andata bene...),sia uno dei numerosi atti deliquenziali che ormai da svariati anni accadono nelle nostre zone. Auspicando che il lavoro indefesso delle Forze dell'Ordine, porti alla cattura del rapinatore, desideriamo informare l'Opinione pubblica, che abbiamo redatto e cercato di diffondere un manifesto di 8 punti per la Sicurezza con il quale facciamo delle proposte concrete per cercare di risolvere la questione Sicurezza. Manifesto aperto al contributo di tutti/e perché la Sicurezza è un bene di tutti e non dovrebbe avere colore politico. A costo di sfinirci, continueremo ad affermare che 'Non c'è Libertà senza Sicurezza' e che la gente, potrà anche percepire insicurezza ma chiede giustamente più tutela dell'Ordine pubblico e Sicurezza dei cittadini ".

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

Notizie correlate