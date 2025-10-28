Sostegno a famiglie e adolescenti, tra Empolese e Cuoio gli appuntamenti a "La Mongolfiera"

Un sostegno alla genitorialità, e ai rapporti talvolta problematici tra genitori e figli. Ma anche uno sportello di ascolto dedicato, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. È questo, in estrema sintesi, il biglietto da visita de “La Mongolfiera”, un servizio completamente gratuito messo a disposizione dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per promuovere il benessere e lo sviluppo delle famiglie.

Un punto di riferimento per informare e orientare su tutto ciò che riguarda la vita familiare (servizi, opportunità), ma anche di supporto attivo alle famiglie che hanno bisogno di confrontarsi sulle questioni educative e sulle criticità che si possono incontrare nella relazione con i propri figli, nelle diverse fasi della loro crescita.

È inoltre attivo e operante “Ti ascolto”, uno sportello di ascolto per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni (l’accesso avviene previo consenso dei genitori), che hanno esigenza di essere orientati nelle scelte dei percorsi scolastici e formativi, come pure nelle attività ricreative, sociali e del tempo libero. Dedicato agli adolescenti è, infine, “adolescenza in corso”, uno spazio per promuovere il confronto tra loro, in un’età in cui la relazione con i coetanei occupa una porzione sostanziosa della loro vita quotidiana.

Questi i prossimi appuntamenti de “La Mongolfiera” nei territori di competenza della Società della Salute EVV:

Castelfiorentino (via Masini 117/Ciaf), 5 novembre e 3 dicembre

Empoli (via Rozzalupi 57), 29 ottobre, 26 novembre, 22 dicembre

Santa Croce sull’Arno (via Copernico 2), 19 novembre, 17 dicembre

San Miniato (via Ser Ridolfo 3), 12 novembre, 10 dicembre

L’orario è sempre lo stesso in tutti i Comuni: dalle 9 alle 13

Per ulteriori informazioni: 3490936652

centroperlefamiglie.sdsempolesevaldarnovaldelsa@uslcentro.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa