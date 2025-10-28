Sul lungarno con cocaina e hashish: arrestato

Nella mattinata del 28 ottobre, intorno alle 9, i carabinieri di Firenze hanno arrestato un uomo di 36 anni, attualmente sottoposto a indagini per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, è stato notato dai militari mentre si trovava nel Lungarno del Tempio, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di nove dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa sette grammi, e di un pezzo di hashish.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata di domani.

