Svastiche su striscione per la Palestina in un liceo di Sesto Fiorentino. Sindaco Falchi: "Noi siamo antifascisti"

Questa notte sono comparse due svastiche su uno striscione per la Palestina, affisso all'esterno del Liceo artistico di Sesto Fiorentino. Nello striscione realizzato da studentesse e studenti è riportata la scritta "La scuola lo sa da che parte stare Palestina libera dal fiume fino al mare". Con lo spray nero è stata inoltre imbrattata la parola Palestina.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, postando sulla sua pagina social la foto dello striscione. "Da tutta Italia continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti. Dall’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi a Roma, alla devastazione di scuole da parte di gruppi organizzati a Genova, al saluto romano di commemorazione di Mussolini da Predappio" scrive Falchi. "Ancora oggi, a 103 anni esatti dalla marcia fascista su Roma, il nostro paese fa i conti con una storia mai chiusa ma questa volta con un Governo di destra destra che confonde istituzioni e partito e ne fa sempre di più un uso politico. Stanotte anche al Liceo Artistico di Sesto Fiorentino uno striscione realizzato da studentesse e studenti è stato imbrattato con simboli d’odio, per intimorire e reprimere un pensiero di libertà e pace. Segno che questi episodi non hanno confine e si alimentano l’un l’altro. Escono dal buio, con la convinzione di sentirsi protetti, sempre con minore vergogna ma con la stessa violenza di un tempo. Noi non abbiamo paura di dire da che parte stiamo: contro chi crede di poter distruggere, intimidire, comandare il pensiero altrui. Noi siamo antifascisti".

