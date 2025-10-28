Tre ragazzi di 16 anni picchiati e rapinati nel centro di Firenze

Aggressione notturna nel cuore della città. Tre ragazzi di 16 anni sono stati picchiati e rapinati nella notte tra il 25 e il 26 ottobre in via Magliabechi, nel centro storico di Firenze.

Secondo quanto ricostruito, i giovani sarebbero stati avvicinati da alcuni sconosciuti che, dopo averli colpiti con calci e pugni, si sono impossessati di un paio di cuffie, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Le vittime hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.