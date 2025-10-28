Viola divieto di avvicinamento alla ex moglie, arrestato 51enne

I carabinieri di Lucca hanno arrestato un 51enne di origini romene, senza fissa dimora e disoccupato, per aver violato il divieto di avvicinarsi alla ex moglie e alla figlia.

L’uomo, già gravato da un provvedimento per atti persecutori, era rientrato in Italia dal suo paese di origine e si stava recando presso l’abitazione dell’ex coniuge quando i militari lo hanno sorpreso mentre inveiva in maniera alterata nei confronti della palazzina della donna.

Dopo essere stato tranquillizzato, il 51enne è stato condotto alla stazione dei carabinieri di Borgo Giannotti, dove è stato formalmente dichiarato in arresto.