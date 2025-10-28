Montemurlo ricorda le vittime dell’alluvione del 2023

Domenica 2 novembre ricorreranno due anni dalla terribile alluvione del 2023. Il Comune di Montemurlo non dimentica quanto accadde in quelle ore drammatiche e invita cittadini e associazioni del territorio, con gagliardetti e gonfaloni, a partecipare alla cerimonia in ricordo delle vittime che si svolgerà domenica 2 novembre ore 11 al giardino di via Riva – angolo via Loi in “Memoria delle vittime dell’alluvione del 2 novembre”. Il sindaco Simone Calamai deporrà un omaggio floreale al cippo posto nel giardino a ricordo di Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli, morti in quella tragica notte e pronuncerà un breve discorso.

"L’alluvione del 2 novembre 2023 è una ferita sempre aperta in tutta la comunità montemurlese- dice il sindaco Simone Calamai- Oltre alle perdite umane, sono stati enormi i danni subiti da famiglie e imprese e il nostro impegno è quello far pervenire i risarcimenti a quanti ne hanno diritto e di mettere in sicurezza il territorio".

Anche il Comitato Bagnolo per l’alluvione, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, il 2 novembre presso la sede della Misericordia di Oste (via Scarpettini,370) organizza una mostra fotografica “Per non dimenticare”. L’inaugurazione si svolgerà alle ore 16, mentre alle ore 19,30 in via Scarpettini, via Oste e piazza Amendola si terrà la Fiaccolata del ricordo. Chiude la giornata alle ore 20, presso la chiesa parrocchiale di Oste, una commemorazione religiosa. Anche a questi eventi è gradita la partecipazione delle associazioni locali.

