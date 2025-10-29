Dante torna a San Miniato con la seconda edizione di '100 Canti per San Miniato'

Il 3 novembre alle ore 11.30, in Sala del Consiglio, nel Palazzo Comunale di San Miniato, è convocata la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "100 Canti per San Miniato", la maratona dantesca in programma domenica 9 novembre dalle 10.00 alle 16.30 che, per il secondo anno consecutivo, fa tappa a San Miniato. Un progetto dell'associazione Culter, realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di San Miniato e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, organizzato in collaborazione con Fondazione Conservatorio Santa Chiara e Fondazione San Miniato Promozione, con la direzione artistica e formazione cantori e cantrici di Franco Palmieri e Francesco Rainero.

Il progetto, capace di rendere viva e contemporanea la poesia di Dante, riportandola nella sua dimensione più autentica, quella popolare e corale, sarà presentato dal Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal Vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, dall'assessore alla cultura Matteo Squicciarini, della presidente della Cooperativa La Pietra d'angolo Michela Di Vita e dalla presidente dell'associazione Culter Enrica Paoletti.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa