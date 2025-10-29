A 'Dire Fare Teatrare' arriva 'Accadueò': le fiabe dell’acqua al Minimal Teatro di Empoli

Lo spettacolo di Vania Pucci è una delle produzioni di Giallo Mare più acclamate

Dire Fare Teatrare è la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che anima le domeniche pomeriggio empolesi al Minimal Teatro di Empoli.

Il prossimo appuntamento, domenica 2 novembre, vede in scena una delle più apprezzate e acclamate produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro Accadueò di e con Vania Pucci e le immagini dal vivo di Ines Cattabriga.

L’acqua è un bene prezioso, bisogna averne cura, ma l’acqua ha anche la nostra memoria, l’acqua sa tutte le storie del mondo perché l’acqua è l’origine del mondo.
Si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua. Appare la colomba che cerca di scappare dall’acqua del diluvio universale… la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di plastica… la goccia della sorgente imprigionata in una bottiglia…

Accadueò è stato costruito con una tecnica originale che fa interagire differenti linguaggi. Infatti nel cast dello spettacolo è presente un’artista multimediale che scolpisce, modella, disegna con la sabbia con straordinaria abilità, tramite una videocamera, le immagini vengono proiettate in diretta. Le forme, veri e propri quadri, diventano quindi la scenografia multiforme dove l’attrice si muove e racconta. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Il programma prosegue domenica 9 novembre la compagnia Teatro Glug con I vestiti nuovi dell’imperatore; domenica 16 novembre la compagnia Lagrù in I lupi sono cattivi solo nelle fiabe e ultimo appuntamento domenica 23 novembre con La leggenda di Colapesce di Prometeo Teatro.

Per gli spettacoli di Dire Fare Teatrare il biglietto costa € 4,50.

È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare a 0571 / 81629 – 83758, o scrivere biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

