A Lucca Comics & Games arrivano i super robot eroi dell’ambiente di SCART e Lamborghini

Forse solo i supereroi, alla fine, potranno salvaguardare il Pianeta. E lo faranno con la forza dell’innovazione, della tecnologia e lo slancio della fantasia per immaginarsi un altro mondo possibile. È sulle ali di questa provocazione che sono atterrati all’apertura di Lucca Comics & Games 6 super robot trasformabili, difensori dell’ambiente, firmati SCART (laboratorio artistico del Gruppo Hera) e Automobili Lamborghini, realizzati con gli scarti di produzione delle vetture del Toro. Il progetto nasce nell’ambito della collaborazione fra le due aziende, finalizzata alla promozione dell’economia circolare nella gestione e valorizzazione degli scarti industriali.

I difensori di aria, terra e acqua nelle piazze San Giusto, San Michele e a palazzo Guinigi In diversi punti della città sono state così presentate in anteprima mondiale 3 coppie di robot umanoidi alti 4 metri, capaci di trasformarsi in un attimo da supersportive a guerrieri difensori del Pianeta, sulla scorta dei celebri cartoni animati giapponesi degli anni Ottanta. Ogni coppia, formata da un personaggio femminile e uno maschile, incarna una missione su un preciso elemento della natura: aria, terra e acqua. Così in piazza San Giusto, accanto alla Lamborghini Revuelto, iconica V12 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della Casa di Sant’Agata Bolognese, sono arrivati Gea Stone (la voce della terra) e Jotun Forge (il colosso rosso), paladini della terra; in piazza San Michele Skyrenn (la madre dei venti) e Jetron (il navigatore dei venti), protettori dell’aria; mentre nel cortile di palazzo Guinigi Marixx (la sirena del cambiamento) e Mega Tide (il guardiano del blu), alfieri delle acque.

Il progetto artistico: dall’idea di Camuncoli alle opere delle Accademie

I robot, realizzati nei mesi scorsi all’interno dei laboratori SCART di Santa Croce sull’Arno e Pisa, sono nati dalla penna del celebre fumettista Marvel Giuseppe Camuncoli, che ha ideato il character design di ognuno, in collaborazione con Giacomo Gheduzzi. Gli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Ravenna e del POLI.design (founded by Politecnico di Milano) hanno poi dato forma alle intuizioni dell’autore, facendosi ispirare dagli scarti di produzione Automobili Lamborghini giunti nei laboratori SCART. Cofani, fiancate, alettoni, tubi, volanti, monitor, cruscotti, paraurti, fanali e altri componenti, in gran parte in fibra di carbonio: tutti, ma proprio tutti, i rifiuti delle linee della Casa di Sant’Agata Bolognese sono passati fra le mani dei giovani artisti dei vari istituti, che hanno poi scelto con un lavoro corale, coordinato dai docenti, i pezzi più adatti per ogni robot, trasformando ogni rifiuto nel tassello di una grande opera. Fasci di cavi elettrici multicolori, ad esempio, sono diventati l’apparato cardio-circolatorio degli umanoidi. Le spazzole dei tergicristalli, invece, hanno dato forma ai capelli di Skyrenn. Ogni Accademia di Belle

Arti ha curato in particolare una copia di robot. Ravenna ha realizzato Skyren e Jetron, Firenze Marixx e Mega Tide, mentre gli studenti di POLI.design Milano si sono occupati di Gea Stone e

Jotun Forge.

Per ogni robot una personalità e una missione differente

Nell’interpretare i disegni di Camuncoli e Gheduzzi, gli studenti hanno cercato per ogni coppia di supereroi materiali di scarto che ne qualificassero personalità e missione, in coerenza con il concept narrativo dei robot (in allegato). I supereroi della terra Gea Stone e Jotun Forge, ad esempio, sono dotati di attrezzi capaci di ripulire pianure e montagne da ogni rifiuto con un colpo di

braccia. I supereroi acquatici Marixx e Mega Tide, invece, hanno fattezze anfibie e chele al posto delle mani, per riuscire ad afferrare ogni oggetto che inquina mari, laghi e fiumi. Skyrenn e Jetron,

in quanto supereroi dell’aria, sono dotati di ali potenti e straordinarie capacità aspiranti per volare alla velocità della luce nell’atmosfera e risucchiarne ogni impurità.

Firmacopie con Camuncoli allo sportello Hera di Lucca

Il Gruppo Hera ha inoltre pensato a un regalo speciale per tutti gli appassionati di robot trasformabili (e naturalmente di Automobili Lamborghini): grazie alla partnership con Lucca Comics, i fans di Giuseppe Camuncoli avranno la possibilità di incontrare il fumettista di persona. L’autore, infatti, sarà disponibile mercoledì 29 dalle 10.30 alle 11.30 circa, e venerdì 31 dalle 16 alle 17, presso lo sportello Hera Comm a due passi da piazza San Michele, per autografare i disegni originali dei robot su cartoline personalizzate. I cartoncini sono prenotabili sul sito heracomm.gruppohera.it/eventi, fino a esaurimento delle copie disponibili (il numero è limitato). In occasione del festival, inoltre, l’azienda energy del Gruppo Hera propone a tutti i nuovi clienti la promozione ‘Speciale Lucca Comics’ con bonus di 30 euro per ogni nuova fornitura luce o gas attivata, e tanti gadget esclusivi ispirati ai nuovi robot. Protagonista di questi omaggi sarà, in

particolare, un supereroe ancora in fase di realizzazione, dedicato all’ENERGIA: un’anteprima da non perdere, quindi, in via Cenami 6, a Lucca.

Mastro: “un progetto che racconta la nostra visione di responsabilità industriale”

“Lamborghini rappresenta un’idea di eccellenza e di innovazione che va oltre l’automobile,” dichiara Christian Mastro, Marketing Director di Automobili Lamborghini. “Questo progetto racconta

in modo concreto la nostra visione di responsabilità industriale: dare nuova vita ai materiali di scarto significa estendere la cultura della qualità anche oltre il prodotto finito. Ogni componente

Lamborghini nasce per durare e per trasmettere emozione, e vederli trasformati in opere d’arte è la dimostrazione che design, tecnologia e creatività possono convivere in modo virtuoso. La collaborazione con SCART e il Gruppo Hera riflette la nostra costante ricerca di innovazione, anche nei processi, e la volontà di generare valore partendo da ciò che normalmente verrebbe scartato”.

Giani: “progetto artistico che vuole incidere sulla cultura di massa”

“SCART per il Gruppo Hera non è solo un laboratorio artistico di enorme qualità”, spiega Maurizio Giani, Direttore Marketing Herambiente e ideatore del progetto SCART, “ma soprattutto un progetto di comunicazione che mira, con il linguaggio universale dell’arte, a incidere sulla cultura di massa, rendendola sempre più sensibile all’uso consapevole delle risorse. In questo senso, il progetto artistico con Automobili Lamborghini rappresenta perfettamente l’impatto positivo che è possibile generare grazie a questa filosofia. Una filosofia, peraltro, che ben si sposa con il know-

how industriale di Hera, capace di accompagnare i clienti verso progetti di circolarità e rigenerazione utili alle aziende e alle comunità in cui sono insediate”.

Folesani: “i robot uniscono mondi diversi nel segno della responsabilità ambientale”

“Questo progetto straordinario unisce mondi che da sempre alimentano l’immaginario e i sogni di ragazzi e adulti: fumetti, supereroi, robot e motori, insieme a un marchio simbolo dell’innovazione italiana come Lamborghini”, afferma Marcello Folesani, Responsabile Product e Marketing Management Hera Comm. “Partecipare a questo evento rappresenta per noi di Hera un’occasione concreta per confermare la nostra vicinanza al territorio e ai nostri clienti, in linea con i nostri principi di responsabilità ambientale e con il desiderio di accompagnare le persone verso stili di vita più sostenibili. Invitiamo quindi tutti i clienti e gli appassionati a venire a trovarci presso il nostro sportello nel cuore di Lucca, dove l’evento prosegue con la presenza di Giuseppe

Camuncoli, una speciale promozione dedicata sull’energia e la possibilità di ricevere piccoli oggetti da collezione”.

Il viaggio dei robot

Dopo l’anteprima di Lucca Comics & Games, i 6 robot partiranno per un viaggio che li vedrà protagonisti a Ecomondo (l’annuale evento internazionale della green and circular economy) in

programma a Rimini dal 4 al 7 novembre e ad altri eventi Lamborghini pianificati per la prossima primavera.

Fonte: Hera S.p.A. - Ufficio stampa