A Lucca Comics&Games arrivano gli eroi del pulito: 'SUPERTutto', il fumetto di Lucart

In collaborazione con l’agenzia creativa Caffeina arrivano a Lucca Comics & Games 2025 AirLaidy e Hi-PerMan, i supereroi ispirati alla tecnologia dei prodotti Tutto
Lucart, gruppo cartario multinazionale, arriva a Lucca Comics & Games 2025 con SUPERTutto, un fumetto che introduce i nuovi supereroi AirLaidy e Hi-PerMan, ispirati alla tecnologia Airlaid e Hi-per dei prodotti Tutto.
Il fumetto, realizzato in collaborazione con Caffeina, unisce la potenza della tecnologia e l'efficacia dei prodotti del brand.
La presentazione del “Volume 1 - Gli eroi del pulito arrivano in città” avverrà tra gli stand della fiera con la trasformazione in cosplay dei supereroi AirLaidy e Hi-PerMan per entrare in contatto diretto con i visitatori di Lucca Comics & Games. Basterà incontrarli per ricevere il QR code che darà accesso alla landing page in cui leggere e scaricare gratuitamente il fumetto. I più fortunati riceveranno la copia fisica del fumetto.
“SUPERTutto nasce dalla stretta collaborazione con Caffeina, con cui ormai lavoriamo da diversi anni, per rendere la nostra presenza a Lucca Comics & Games realmente tangibile e in linea con il cuore pulsante dell’evento.” commenta Daniela Bonaldi, Brand Manager Consumer di Lucart “Giunti all’ottavo anno consecutivo di partecipazione, non vedevamo l’ora di portare i nostri prodotti e le rispettive tecnologie, nelle case dei consumatori in maniera totalmente diversa e permettere ai visitatori di conoscerci anche in questa nuova veste.”
“Il nostro obiettivo era portare il brand Lucart a Lucca Comics & Games con un’activation che non solo desse valore al prodotto, ma che si integrasse perfettamente con lo spirito dell’evento. Grazie alla creatività di questo fumetto e all’innovativa esperienza digitale, siamo sicuri che il primo volume di SUPERTutto farà parlare di sé!” commenta Antonio Marella, COO di Caffeina.
SUPERTutto è un'iniziativa che punta a raggiungere un ampio pubblico, utilizzando la tecnologia e l’interattività per presentare in maniera diversa e divertente i prodotti Lucart.
Credits:
Caffeina
Antonio Marella, COO
Federico Saccani, Executive Creative Director
Riccardo Antonicelli, Media Director
Nicola Guarino, Content Director
Alessandra Oddi, Creative Director
Ciro Visciano, Creative Director
Francesca Frigeri, Client Services Director
Matteo Paletti, Account Supervisor
Federica De Angelis, Senior Account Executive
Simone De Angelis, Art Director
Benedetta Nucci, Copywriter
Matteo Giannetti, Assistant Copywriter
Luca Iulianetti, Assistant Art Director
Giulia Cerretti, Assistant Videomaker
Luca Cavalieri, Media Planning Supervisor
Simona Cervone, Media Planner
Leonardo Costa, Associate Media Planner
Lucart S.p.A.
Francesco Lagomarsini, Marketing Manager Consumer
Daniela Bonaldi, Brand Manager Consumer
Altri credits:
Santificio Event Design & Production
Virginia Sallucci, illustratrice
Fonte: Lucart - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Lucca
<< Indietro