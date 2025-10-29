A Lucca Comics&Games arrivano gli eroi del pulito: 'SUPERTutto', il fumetto di Lucart

Lucart, gruppo cartario multinazionale, arriva a Lucca Comics & Games 2025 con SUPERTutto, un fumetto che introduce i nuovi supereroi AirLaidy e Hi-PerMan, ispirati alla tecnologia Airlaid e Hi-per dei prodotti Tutto.

Il fumetto, realizzato in collaborazione con Caffeina, unisce la potenza della tecnologia e l'efficacia dei prodotti del brand.

La presentazione del “Volume 1 - Gli eroi del pulito arrivano in città” avverrà tra gli stand della fiera con la trasformazione in cosplay dei supereroi AirLaidy e Hi-PerMan per entrare in contatto diretto con i visitatori di Lucca Comics & Games. Basterà incontrarli per ricevere il QR code che darà accesso alla landing page in cui leggere e scaricare gratuitamente il fumetto. I più fortunati riceveranno la copia fisica del fumetto.

“SUPERTutto nasce dalla stretta collaborazione con Caffeina, con cui ormai lavoriamo da diversi anni, per rendere la nostra presenza a Lucca Comics & Games realmente tangibile e in linea con il cuore pulsante dell’evento.” commenta Daniela Bonaldi, Brand Manager Consumer di Lucart “Giunti all’ottavo anno consecutivo di partecipazione, non vedevamo l’ora di portare i nostri prodotti e le rispettive tecnologie, nelle case dei consumatori in maniera totalmente diversa e permettere ai visitatori di conoscerci anche in questa nuova veste.”

“Il nostro obiettivo era portare il brand Lucart a Lucca Comics & Games con un’activation che non solo desse valore al prodotto, ma che si integrasse perfettamente con lo spirito dell’evento. Grazie alla creatività di questo fumetto e all’innovativa esperienza digitale, siamo sicuri che il primo volume di SUPERTutto farà parlare di sé!” commenta Antonio Marella, COO di Caffeina.

SUPERTutto è un'iniziativa che punta a raggiungere un ampio pubblico, utilizzando la tecnologia e l’interattività per presentare in maniera diversa e divertente i prodotti Lucart.

Credits:

Caffeina

Antonio Marella, COO

Federico Saccani, Executive Creative Director

Riccardo Antonicelli, Media Director

Nicola Guarino, Content Director

Alessandra Oddi, Creative Director

Ciro Visciano, Creative Director

Francesca Frigeri, Client Services Director

Matteo Paletti, Account Supervisor

Federica De Angelis, Senior Account Executive

Simone De Angelis, Art Director

Benedetta Nucci, Copywriter

Matteo Giannetti, Assistant Copywriter

Luca Iulianetti, Assistant Art Director

Giulia Cerretti, Assistant Videomaker

Luca Cavalieri, Media Planning Supervisor

Simona Cervone, Media Planner

Leonardo Costa, Associate Media Planner

Lucart S.p.A.

Francesco Lagomarsini, Marketing Manager Consumer

Daniela Bonaldi, Brand Manager Consumer

Altri credits:

Santificio Event Design & Production

Virginia Sallucci, illustratrice

Fonte: Lucart - Ufficio stampa

Notizie correlate