Allerta meteo gialla nell'Empolese Valdelsa, attesi forti temporali

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti, valida dalle ore serali di oggi, mercoledì 29 ottobre, fino alla sera di domani, giovedì 30 ottobre.

L’avviso riguarda in particolare i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, dove sono attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente abbondanti.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno essere intensi e improvvisi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a evitare sottopassi, argini e zone depresse, oltre a non sostare nei pressi di corsi d’acqua o alberi isolati durante i temporali.

Per conoscere nel dettaglio le buone pratiche di comportamento in caso di allerta meteo, è possibile consultare il link fornito dal CFR Toscana

Notizie correlate