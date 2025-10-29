Allerta meteo gialla nell'Empolese Valdelsa, attesi forti temporali

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti, valida dalle ore serali di oggi, mercoledì 29 ottobre, fino alla sera di domani, giovedì 30 ottobre.

L’avviso riguarda in particolare i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, dove sono attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente abbondanti.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno essere intensi e improvvisi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a evitare sottopassi, argini e zone depresse, oltre a non sostare nei pressi di corsi d’acqua o alberi isolati durante i temporali.

Per conoscere nel dettaglio le buone pratiche di comportamento in caso di allerta meteo, è possibile consultare il link fornito dal CFR Toscana

Notizie correlate

Vinci
Attualità
28 Ottobre 2025

L’ex Jaiss cambia volto con 'Mic Ramen', 'Hao Xi Hao', e altre due attività: le date di apertura

"Dopo 5 anni questo immobile riesce a riprendere vita, non per colpa della proprietà, ma per una serie di problematiche di natura urbanistica che finalmente sono state risolte. Si tratta [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
22 Ottobre 2025

Maltempo nell'Empolese Valdelsa, disagi a Cerreto Guidi. Esteso codice arancione

Disagi da maltempo registrati anche a Cerreto Guidi oggi, mercoledì 22 ottobre, mentre in tutti gli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa è in corso l'allerta arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
22 Ottobre 2025

A Certaldo la Giornata delle tradizioni popolari, una vetrina per le storie dell’Empolese Valdelsa

Il Tradev, Centro di documentazione delle Tradizioni popolari dell'Empolese Valdelsa, organizza la Giornata delle tradizioni popolari, in programma a Certaldo in Piazza dei Macelli domenica 26 ottobre 2025, dalle 14.30. Sarà l'occasione, [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina