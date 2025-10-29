Asta benefica a favore della Misericordia di Impruneta

Venerdì 7 novembre, a partire dalle ore 17.00, presso il Loggiato del Pellegrino di Impruneta, si terrà un’asta benefica delle opere esposte nella mostra "Schegge, curiosando in archivio", che si è svolta dal 6 al 17 agosto scorsi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Art-Art di Impruneta in occasione dell’ottantesimo anniversario della Misericordia di Impruneta e curata da Elisabetta Pastacaldi, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza, a supporto di un’associazione attiva sul territorio da 180 anni.

La collezione, donata generosamente da Carlo Palli, comprende opere di artisti diversi, ognuna delle quali potrà essere aggiudicata dai partecipanti all’asta. Il ricavato contribuirà a garantire interventi tempestivi e sicuri della Misericordia, rafforzando la disponibilità dei mezzi a disposizione della comunità.

Le 60 opere messe all’asta provengono dall’archivio di Carlo Palli – archivista, collezionista, gallerista, curatore di mostre e banditore per le principali case d’asta italiane – che ha riunito migliaia di lavori dei più significativi artisti e movimenti dell’arte contemporanea.

L’asta, ad ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico a partire dalle 17.00. Chi non potrà partecipare di persona potrà inviare la propria offerta compilando il “modulo di richiesta di partecipazione tramite offerta scritta” all’indirizzo e-mail astaschegge@gmail.com. Il modulo e il catalogo delle opere sono disponibili sul sito della Misericordia: www.misericordiaimpruneta.it.

"La Misericordia rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità. Con questa iniziativa possiamo sostenere concretamente il loro lavoro quotidiano, garantendo mezzi adeguati per interventi rapidi e sicuri.", commenta il sindaco Riccardo Lazzerini.

Per informazioni sulle opere e sugli artisti, è possibile contattare pallicollection@gmail.com oppure astaschegge@gmail.com.

