Cena Slow Food Empolese e San Miniato, a tavola tra tradizioni e prodotti locali

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Una cena per valorizzare tradizioni e prodotti locali e sostenibili. A organizzarla sono le Condotte Slow Food Empolese Valdelsa e San Miniato mercoledì 5 novembre, alla tenuta Borgo al Sole a San Miniato (altri dettagli e menù nella locandina). La cena, spiegano dalle Condotte Slow Food, sarà dedicata a tre principali temi:

– Sostegno al progetto Slow Grains che ha come obiettivo la valorizzazione ed il consumo di grani antichi o cereali tradizionali, prodotti nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità e delle tradizioni locali. Slow Grains significa:
· Uso di cereali tradizionali e locali
· Agricoltura sostenibile: coltivati con metodi a basso impatto ambientale
· Tutela della biodiversità
· Valorizzazione delle comunità agricole locali

– Sostegno ai Mercati della Terra di Slow Food (ed in particolare al mercato della terra di San Miniato): Sono mercati contadini locali dove:
· I Produttori locali vendono direttamente i loro prodotti
· Si trovano alimenti di stagione, freschi, spesso biologici o coltivati con metodi sostenibili
· Si promuove un rapporto diretto e trasparente tra chi produce e chi consuma
· Si tutela la Biodiversità alimentare

Collaborazione con l’Associazione tartufai San Minato, nata nel 1982 con lo scopo di tutelare e valorizzare il Tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi.

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
29 Ottobre 2025

Dante torna a San Miniato con la seconda edizione di '100 Canti per San Miniato'

Il 3 novembre alle ore 11.30, in Sala del Consiglio, nel Palazzo Comunale di San Miniato, è convocata la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "100 Canti per San Miniato", la [...]

San Miniato
Attualità
29 Ottobre 2025

Convocato il Consiglio comunale di San Miniato il 30 ottobre

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in presenza, nel Palazzo Comunale giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 15.30. La seduta consiliare è pubblica e sarà [...]

San Miniato
Attualità
28 Ottobre 2025

San Miniato, due nuove strade intitolate a Fedra Neri Farolfi e Teresa Mattei

Restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società. E' questo il senso ultimo delle due future intitolazioni che riguardano due strade [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina