Cena Slow Food Empolese e San Miniato, a tavola tra tradizioni e prodotti locali

Una cena per valorizzare tradizioni e prodotti locali e sostenibili. A organizzarla sono le Condotte Slow Food Empolese Valdelsa e San Miniato mercoledì 5 novembre, alla tenuta Borgo al Sole a San Miniato (altri dettagli e menù nella locandina). La cena, spiegano dalle Condotte Slow Food, sarà dedicata a tre principali temi:

– Sostegno al progetto Slow Grains che ha come obiettivo la valorizzazione ed il consumo di grani antichi o cereali tradizionali, prodotti nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità e delle tradizioni locali. Slow Grains significa:

· Uso di cereali tradizionali e locali

· Agricoltura sostenibile: coltivati con metodi a basso impatto ambientale

· Tutela della biodiversità

· Valorizzazione delle comunità agricole locali

– Sostegno ai Mercati della Terra di Slow Food (ed in particolare al mercato della terra di San Miniato): Sono mercati contadini locali dove:

· I Produttori locali vendono direttamente i loro prodotti

· Si trovano alimenti di stagione, freschi, spesso biologici o coltivati con metodi sostenibili

· Si promuove un rapporto diretto e trasparente tra chi produce e chi consuma

· Si tutela la Biodiversità alimentare

– Collaborazione con l’Associazione tartufai San Minato, nata nel 1982 con lo scopo di tutelare e valorizzare il Tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi.

