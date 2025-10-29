Centro storico, FI Fucecchio: "Cantieri sospesi, mancano soluzione"

Il centro storico di Fucecchio è al momento un cantiere di interventi di riqualificazione che sono stati possibili grazie alle risorse del Pnrr concesse dal governo. Ciò che viene naturale chiedersi è se tutti i lavori in corso procedono regolarmente per essere conclusi nelle tempistiche previste, ossia il 31 marzo 26.

C'è lo domandiamo noi di Forza Italia, ma anche i cittadini e soprattutto i residenti.

I lavori alla Scarelle di Sant'Antonio sono infatti fermi da tempo, e non si capisce, visto il totale abbandono, se si può considerare ancora un cantiere visto che nessuno ci lavora. Ogni giorno i pellegrini della Francigena lo attraversano salendo da via Sotto Valle sebbene vi sia la cartellonistica che vieta il transito ai non addetti ai lavori e ci siano diversi tombini e punti luce aperti.

La rigenerazione di via Mario Sbrilli partita di gran carriera procede più lentamente creando ovivamente disagi a chi ci abita e disagi alla viabilità. L'intervento concernente la riqualificazione dei camminamenti pedonali di collegamento tra il Palazzo Pretorio in piazza Vittorio, via Soldaini e Poggio Alberghi, non si capisce se sia ripreso dopo la rinuncia della ditta che lo aveva in appalto. A ciò si aggiunge il giallo di piazza Lavagnini. Non si capisce infatti se l'intervento sia terminato o mancano ancora le opere di rifinitura come avvenuto per piazza Amendola che ha dovuto attendere mesi prima di essere inaugurata. Ciò che invece appare evidente è la sosta selvaggia delle auto che persiste sistematicamente nonostante la segnaletica vieti addirittura la fermata. Le stesse criticità continuano ad essere presenti all'interno del presidio ospedaliero dove l'accesso e la sosta sono disciplinate da un ordinanza sindacale risalente ad alcuni anni fa. Lo scenario quotidiano continua ad essere lo stesso; anzi peggiorato, dopo la soppressione di numerosi stalli di sosta in Piazza Amendola, in Piazza la Vergine e via Porta Raimonda; auto non autorizzate che sostano negli spazi riservati a quelle dei servizio sanitari ed in qualsiasi “buco” disponibile. In buona sostanza anche questa amministrazione, come le precedenti, continua a nascondersi difronte alle ormai acclarate criticità relative alla gestione della viabilità e della sosta nella parte alta della città. Siamo ormai navigati per credere alla favola della risoluzione dei problemi nei primi cento giorni di mandato, specialmente se a raccontarla è chi questi problemi li conosce da quindici anni e forse ne è addirittura concausa, ma speravamo che perlomeno in questi primi quindici mesi chi è stato scelto ad amministrate avesse il coraggio ed il buon senso di sedersi ad un tavolo ed iniziare perlomeno a parlare con i cittadini che aspettano risposte da decenni cercando di condividere un percorso partecipativo per la risoluzione dei problemi e non sbandierare come panacea un parcheggio interrato di difficile manutenzione e assolutamente non risolutivo del problema.

Simone Testai, capogruppo Forza Italia Fucecchio

