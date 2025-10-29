Lutto a Pontedera per la scomparsa di Christian Piacarella: aveva 13 anni

È morto all'età di 13 anni Christian Picarella, il ragazzo di Pontedera affetto da una gravissima malattia genetica. La sua vicenda aveva mobilitato negli anni personaggi dello sport e dello spettacolo, da Gianluigi Buffon a Lionel Messi, in campagne benefiche come Insieme per Christian e poi Insieme per sognare. La notizia è arrivata ieri sera, 28 ottobre, ed è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno.

Christian era affetto da una grave malattia genetica neurologica, purtroppo ad oggi incurabile, la CDKL5. Il triste annuncio era stato dato da Giacomo Di Sacco, in contatto diretto con la famiglia del ragazzo, che ha avuto un ruolo importante nei 10 anni di mobilitazione per raccogliere fondi. Fu grazie a lui e a Fabio Grasci Puccini, titolari di Io tifo Pisa, che nacque nel 2015 il progetto Insieme per Christian.

Nel corso degli anni, tifosi di Pisa e Pontedera, cittadini comuni e numerosi personaggi famosi hanno partecipato a iniziative benefiche: aste di maglie, partite del cuore, videomessaggi di campioni come Zlatan Ibrahimovic e Lionel Messi. Nel 2020, quando la famiglia ricevette incentivi per le cure, il progetto si ampliò con Insieme per sognare, continuando a sostenere bambini e famiglie in difficoltà.

"Nulla Da Commentare, anche perché non ci sono parole, solo tanta tristezza - scrive sul suo profilo social Giacomo Di Sacco -. Riposa In Pace Piccolo Grande Guerriero. Un abbraccio forte a tutta la famiglia. Ciao Christian".

Il Pontedera Calcio ha espresso profondo cordoglio sui canali social, ricordando Christian come "un ragazzo straordinario, che fin dalla nascita ha affrontato con coraggio una rara e grave malattia genetica. Nel 2018 la società granata partecipò all'iniziativa 'Pontedera corre con Christian', mettendo all'asta le maglie del derby contro il Pisa e devolvendo il ricavato per le cure del piccolo. Oggi ricordiamo quel gesto e quel legame con il club e la tifoseria granata con grande commozione".

Anche l’Amministrazione Comunale di Ponsacco si stringe attorno alla famiglia Picarella, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane: "In questo momento di grande dolore ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".