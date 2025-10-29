Fumetti, al cinema Astra di Firenze il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni

In occasione degli 80 anni del fumettista Milo Manara, il cinema Astra di piazza Beccaria gli rende omaggio con la proiezione, in anteprima regionale, del documentario “Manara” alla presenza della regista Valentina Zanella. L’appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 21.

Il documentario racconta l’opera, la vita e le passioni di uno dei più celebri fumettisti italiani: dall’incontro con Hugo Pratt al sodalizio con Federico Fellini, fino ad aver rivoluzionato l’immaginario del fumetto attraverso le sue protagoniste, donne libere e ammalianti, simbolo di una sensualità senza filtri.

Milo Manara (pseudonimo di Maurilio Manara) è nato a Luson (Bolzano) il 12 settembre 1945. È uno dei più celebri fumettisti e illustratori italiani, noto in tutto il mondo per il suo stile elegante e sensuale. Dopo gli esordi negli anni ’60 con fumetti d’avventura, raggiunge la fama negli anni ’70 e ’80 grazie a opere come Il Gioco, Il Profumo dell’invisibile e Gulliveriana, in cui esplora l’erotismo con ironia e raffinatezza.

Ha collaborato con autori di fama internazionale, tra cui Federico Fellini (con cui realizzò Viaggio a Tulum e Il viaggio di G. Mastorna), Hugo Pratt, e persino con Marvel Comics, per cui ha disegnato alcune storie di X-Men e Spider-Woman.

Il documentario “Manara” sarà proiettato anche lunedì 3 novembre alle ore 17.

Fonte: Ufficio stampa