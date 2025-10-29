Con il progetto EDUWEAR si formano i professionisti della riabilitazione del futuro

È un progetto che rappresenta un passo concreto verso un’educazione più integrata tra tecnologia e medicina, con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di guidare la riabilitazione del futuro in modo sostenibile, personalizzato e realmente centrato sulla persona. Il progetto si chiama EDUWEAR (Engineering Educational Competence Development on Customisable Wearable Rehabilitation Devices), è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea con un budget complessivo di 400.000 euro e vede l’Università di Pisa tra i partner.

“L’iniziativa punta a colmare le lacune di competenze nel settore in rapida crescita dei dispositivi indossabili per la riabilitazione, un ambito che unisce tecnologia, salute e innovazione – spiega il professor Paolo Neri del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, responsabile del progetto per l'Ateneo di Pisa – L’obiettivo è creare un percorso formativo interdisciplinare, capace di connettere le competenze dell’ingegneria e delle scienze della salute, offrendo agli studenti europei l’opportunità di progettare soluzioni personalizzabili e di collaborare con professionisti provenienti da ambiti diversi, dagli ingegneri ai terapisti”.

Il progetto è coordinato dall’Università di Malta, in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Università di Oulu (Finlandia), con il contributo di partner associati come la University of Strathclyde (Regno Unito) e il centro di riabilitazione Kinisiforos Ltd. (Cipro). Una rete internazionale che riflette la volontà di integrare saperi complementari — dalla progettazione meccanica e dal design industriale, alle scienze della salute, fino all’esperienza clinica diretta — per sviluppare un nuovo modello di formazione europea.

EDUWEAR prevede un percorso articolato in tre fasi: in primo luogo vengono analizzati i bisogni formativi degli studenti, tramite interviste, focus group e un primo corso estivo in un FabLab, per valutare le competenze mancanti degli studenti di ingegneria quando si tratta di dispositivi biomedicali personalizzati. Sfruttando queste informazioni, si passerà poi alla progettazione e allo sviluppo del corso online, corredato da manuali per studenti e formatori per garantire un’esperienza educativa efficace e uniforme nei diversi paesi in cui il corso potrà avere luogo. Il materiale prodotto verrà illustrato alla comunità di riferimento, composta da studenti, insegnanti, ma anche dalla componente aziendale del settore, per fornire un riscontro e consentire di raffinare il corso. Infine, un secondo corso estivo in una clinica riabilitativa permetterà di valutare sul campo l’efficacia dei materiali sviluppati e delle competenze acquisite dai partecipanti.

Al termine del progetto, EDUWEAR non offrirà soltanto un corso validato, ma potrà gettare le basi per un futuro Master europeo in tecnologie indossabili per la salute. Inoltre, i risultati saranno condivisi con aziende del settore, cliniche di riabilitazione e associazioni professionali, per garantire una ricaduta concreta nel mondo accademico, industriale e sanitario.

Fonte: Università di Pisa